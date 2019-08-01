مشروب يعيد اليك الحيوية ويجعل الكبد أكثر شبابا

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يمكنك تحضير هذا المشروب بسهولة في المنزل لكنه سيساعدك على تنشيط جهاز المناعة و تنقية الدم وإعادة الحيوية إلى الكبد و تنقية الجسم من السموم و معالجة الالتهابات و محاربة السرطان و تغذية الجلد و تحسين الجهاز الهضمى و التخلص من الدهون و تقليل نسبة الكولسترول والجلوكوز فى الدم.

المكونات:

ليمونتان

خيارة واحدة

حزمة من البقدونس

200 مللتر من الماء

طريقة التحضير:

اخلط كل المكونات و تناول كوب أو اثنان يوميا لمدة شهر بانتظام . توقف عن تناوله لمدة أسبوعين ثم أعد العلاج لمدة شهر آخر.