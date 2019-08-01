دولة عربية تعين مراسلا سابقا في قناة الجزيرة مديرًا للمخابرات

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عينت الحكومة الصومالية، الخميس، مراسل قناة الجزيرة السابق فهد ياسين رئيسًا لجهاز المخابرات خلفًا لرئيسه السابق حسين عثمان.
وزعمت تقارير إعلامية أن فهد ياسين حاج طاهر، بدأ حياته عضوًا في جماعة ”الاعتصام“ السلفية الجهادية، قبل أن يلتحق بجماعة.
وعمل ياسين في قطاع الإعلام، وتحديدًا في موقع ”صومال توك“ قبل أن يلتحق بقناة ”الجزيرة“ كمراسل في الصومال، ثم رئيسًا لمكتب مركز الجزيرة للدراسات في شرق أفريقيا وتحديدًا في العام 2013.
وفي العام 2017 تسلم ياسين منصب رئيس ديوان الرئاسة في مقديشو، بعد شغله منصب مدير حملة الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو خلال انتخابات الرئاسة في تلك السنة.