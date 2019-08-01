إحباط محاولة انقلاب بإيران واعتقال العشرات

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أعلن النظام الإيراني عن إحباط محاولة انقلاب في ثاني أكبر مدن البلاد، “مشهد”. وذكرت مديرية أمن محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن اعتقلت مؤخرا في مشهد “عناصر مناهضين لإيران” حاولوا “تخطيط وتنفيذ مؤامرة وفتنة جديدة”، وذلك بتكليف ودعم وتمويل من “مجموعات مناهضة للنظام” و”أجهزة استخبارات”
. وأوضح البيان أن هؤلاء العناصر حاولوا تنظيم تجمعات احتجاجية بالتعاون مع وسائل الإعلام “المناهضة للنظام” خارج البلاد وتوتير أجواء المجتمع، من خلال “إثارة مشاعر مختلف شرائح المجتمع، خاصة المضحين ومعاقي الحرب، وتحريض القوميات والمذاهب”.
كما ورد في البيان أن هؤلاء العناصر “أوكلت إليهم مهمة الارتباط الممنهج مع المرشحين المنتقدين في أعقاب انتخابات مجلس الشورى، لحثهم على تشديد مواقفهم بغية استغلال الأجواء السياسية المفتوحة لخلق الفوضى والنزاعات الداخلية، وإثارة الفتن.