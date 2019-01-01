إحباط محاولة انقلاب بإيران واعتقال العشرات قيادة محور عتق تصدر بيانا هاما وتمنح النخبة الشبوانية مهلة 8 ساعات الحكومة اليمنية توجه اتهاما مباشرا لـ «قيادة القوات الاماراتية» وتعلن جهوزية قواتها لهزيمة الانفصاليين اعلان الانتصار والنفير العام وتلقين مليشيات الانتقالي هزيمة موجعة وطردها من عتق .. شاهد مدرعات الامارات تحترق وبن بريك يعترف وقائد النخبة يهرب - تقرير بآخر المستجدات حذفتها بعد دقائق.. ابنة شقيق الملك سلمان تثير الجدل بتغريدة غريبة أسرار وتفاصيل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في العراق البنك المركزي اليمني يكشف حقيقة توقف أعماله في «عدن» - بيان «غريفيث»يغادر «صنعاء» ومصادر تكشف حصاد الزيارة وزير الدفاع الأمريكي يكشف حقيقة مقتل حمزة بن لادن قيادي «حوثي» بارز برتبة عميد يلقي حتفه مع أحد مرافقيه
اصدرت قيادة محور عتق اليوم الجمعة بيانا مهما تضمن دعوة لعناصر ما يسمى النخبة الشبوانية ، بعد ساعات من اعلان القوات الحكومية السيطرة على عتق عاصمة محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وخاطبت القيادة في بيانها (وصل مأرب برس نسخة منه) النخبة الشبوانية بالقول:« اخواننا في النخبة الشبوانية تحية لكم قادة وضباط وأفراد
ونحن على مشارف وأد هذه الفتنة اللعينة التي أشعلها من يسمون أنفسهم بقيادة الإنتقالي فإننا ندعوكم للإنصياع لصوت الحكمة ولغة العقل والمنطق والإنضمام لقواتنا الباسلة قوات الشرعية وسنعطي الأمان لكل من يستجيب بهذه الدعوة وينضم للقوات الشرعية لنحتفل معاً بالحفاظ على محافظتنا وكل مديرياتنا»..
واعطى البيان مهلة للنخبة وقال : «اننا ندعوكم للإنضمام لنا والتخلي عن دعاة الفتنه خلال الـ ٨ ساعات القادمة وسنرتب وضعكم في ألوية الشرعية التي هي ملك لكل أبناء شبوه».
واختتمت قيادة محور عتق بيانها بالتأكيد على ان شبوه ستبقى عصية على كل المتآمرين.
ويتبع محور عتق ومحور بيحان المنطقة العسكرية الثالثة ومقرها مأرب .
اقرأ ايضا : السيطرة على عتق وقائد النخبة يهرب وبن بريك يعترف