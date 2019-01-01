قيادة محور عتق تصدر بيانا هاما وتمنح النخبة الشبوانية مهلة 8 ساعات

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اصدرت قيادة محور عتق اليوم الجمعة بيانا مهما تضمن دعوة لعناصر ما يسمى النخبة الشبوانية ، بعد ساعات من اعلان القوات الحكومية السيطرة على عتق عاصمة محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وخاطبت القيادة في بيانها (وصل مأرب برس نسخة منه) النخبة الشبوانية بالقول:« اخواننا في النخبة الشبوانية تحية لكم قادة وضباط وأفراد

ونحن على مشارف وأد هذه الفتنة اللعينة التي أشعلها من يسمون أنفسهم بقيادة الإنتقالي فإننا ندعوكم للإنصياع لصوت الحكمة ولغة العقل والمنطق والإنضمام لقواتنا الباسلة قوات الشرعية وسنعطي الأمان لكل من يستجيب بهذه الدعوة وينضم للقوات الشرعية لنحتفل معاً بالحفاظ على محافظتنا وكل مديرياتنا»..

واعطى البيان مهلة للنخبة وقال : «اننا ندعوكم للإنضمام لنا والتخلي عن دعاة الفتنه خلال الـ ٨ ساعات القادمة وسنرتب وضعكم في ألوية الشرعية التي هي ملك لكل أبناء شبوه».

واختتمت قيادة محور عتق بيانها بالتأكيد على ان شبوه ستبقى عصية على كل المتآمرين.

ويتبع محور عتق ومحور بيحان المنطقة العسكرية الثالثة ومقرها مأرب .

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