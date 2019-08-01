الحكومة اليمنية توجه اتهاما مباشرا لـ «قيادة القوات الاماراتية» وتعلن جهوزية قواتها لهزيمة الانفصاليين

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة عزمها على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي، بكافة الوسائل.

واتهم الناطق باسم الحكومة راجح بادي مساء الخميس قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح بادي أن توسيع التمرد المسلح الى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة.

ولفت الى ان موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.

واعلنت القوات الحكومية اليوم الجمعة السيطرة على عتق ودحر مليشيات الانتقالي منها .

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