الحكومة اليمنية توجه اتهاما مباشرا لـ «قيادة القوات الاماراتية» وتعلن جهوزية قواتها لهزيمة الانفصاليين اعلان الانتصار والنفير العام وتلقين مليشيات الانتقالي هزيمة موجعة وطردها من عتق .. شاهد مدرعات الامارات تحترق وبن بريك يعترف وقائد النخبة يهرب - تقرير بآخر المستجدات حذفتها بعد دقائق.. ابنة شقيق الملك سلمان تثير الجدل بتغريدة غريبة أسرار وتفاصيل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في العراق البنك المركزي اليمني يكشف حقيقة توقف أعماله في «عدن» - بيان «غريفيث»يغادر «صنعاء» ومصادر تكشف حصاد الزيارة وزير الدفاع الأمريكي يكشف حقيقة مقتل حمزة بن لادن قيادي «حوثي» بارز برتبة عميد يلقي حتفه مع أحد مرافقيه الوزير «عطية» يزور المرضى من الحجاج اليمنيين بمستشفيات مكة المكرمة بعد ساعات من تشكيله.. المجلس السيادي السوداني يعلن قراره حول مصير القوات السودانية المتواجدة في اليمن
أعلنت الحكومة عزمها على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي، بكافة الوسائل.
واتهم الناطق باسم الحكومة راجح بادي مساء الخميس قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح بادي أن توسيع التمرد المسلح الى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة.
ولفت الى ان موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.
واعلنت القوات الحكومية اليوم الجمعة السيطرة على عتق ودحر مليشيات الانتقالي منها .
اقرأ تقرير بآخر مستجدات معركة عتق وتفاصيل انتصار قوات الشرعية