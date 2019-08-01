اعلان الانتصار والنفير العام وتلقين مليشيات الانتقالي هزيمة موجعة وطردها من عتق .. شاهد مدرعات الامارات تحترق وبن بريك يعترف وقائد النخبة يهرب - تقرير بآخر المستجدات

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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الحقت القوات الحكومية اليمنية هزيمة موجعة بمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي وسيطرت على مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد اشتباكات عنيفة منذ يوم امس الخميس.

وتعرضت مليشيات الإنتقالي بشبوة لهزيمة وانتكاسة كبيرة وفرار قادتها وسقوط مواقع هامة كانت تسطير عليها فيما احرقت قوات الشرعية عدد من مدرعات الإمارات.

ونقل مأرب برس عن مصادر عسكرية ميدانية في ‎شبوة قولها ان قوات الجيش الوطني سيطرت على نقطة الجلفوز وسقوط ٣ قتلى من النخبة و٦جرحى واغتنام ٤أطقم وإحراق ٢ أخرين.

واشارت المصادر الى تقهقر مليشيا الانتقالي وفرار قيادات مليشيا النخبة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي باتجاه بلحاف و ترك عصاباتهم يواجهون مصيرهم.

قوات الجيش الوطني وبحسب ذات المصادر احكمت سيطرتها على مواقع هامة كانت تحت سيطرة مليشيا النخبة الشبوانية وتم تمشيط بقية المواقع وسط تقهقر لمليشيات الإنتقالي .

قوات الجيش أعطبت ايضا 3 طقم للنخبه عند مجمع بن لشدف واسر مجاميع من ميليشاتها .

* اعلان النصر

من جهته اعلن مدير أمن محافظة شبوة الانتصار وهزيمة ميليشيا المجلس الانتقالي واعلن النفير العام لملاحقة كل العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

كما اعلن السيطرة الكاملة على عاصمة المحافظة وحيا كل من انظم إلى الجيش ورفض القتال.

*معين يهاتف المحافظ

بدوره ‏رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ شبوة واطلع على سير المعارك وتقدم الجيش الوطني.

واشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني مسنوداً بابناء محافظة شبوة ضد ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

*قبائل شبوة تتداعى

من ناحيتها قبائل شبوة ومن كل المديريات تتوافد لمناصرة الجيش الوطني واعلنت رفضها رفضاً قاطعاً وجود ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي في المحافظة.

* فرار المدعو البوحر

ولاحقا افادت معلومات مؤكدة يفرار قائد مليشيات النخبة التابعة لدولة الإمارات المدعو محمد البوحر و تقهقر قواته بعد تكبدهم خسائر فادحة في الارواح والاليات على يد ابطال القوات الشرعية.

مصدر في قوات الجيش والأمن بمحافظة شبوة قال :«نخوض معركة دفاع لم نعتدي فيها على أحد ويحزننا سقوط ضحايا فالجميع ابناء شبوة ونحمل مليشيات الامارات المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الحرب».

وحيا المصدر المو قف الأخوي للاشقاء في المملكة العربية السعودية الداعم لشرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي التي تنقلب عليها مليشيات الامارات.

واضاف «نطمئن جميع ابناء شبوة بان ابطال الجيش والامن يسطرون بمعنوبات عليه صمود واصرار كبير ومصممين على دحر الانقلاب».

* بن بريك يعلن الهزيمة

وفي اعتراف ضمني بالهزيمة اعلن نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي هاني بن بريك توقف المعارك المسلحة بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وقال بن بريك ان قوات النخبة اوقفت معاركها مع قوات الجيش بمدينة عتق.

واضاف مبررا للهزيمة التي تلقتها مليشياتهم "‏احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة والنظر في الحلول مع التحالف هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة والاكتفاء بالتأديب الذي حصل، وفي حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فلن نقف نتفرج التزام قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا وسيهب الجنوب كله لشبوة ، وهو مبرر لهزيمتهم يخالف الواقع وحقيقة ماحدث هناك .