حذفتها بعد دقائق.. ابنة شقيق الملك سلمان تثير الجدل بتغريدة غريبة

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نشرت الأميرة السعودية ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، ابنة شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة، أثارت الكثير من الجدل. وعبرت الأميرة ريما عن حزنها بعد الاكتشاف أنه كان من الغباء أن "نسير وراء عاطفتنا وأحسنا الظن بمن لا يستحق".
وكتبت الأميرة السعودية وسيدة الأعمال عبر حسابها :« تُحزننا الإكتشافات المتأخرة التي توضّح لنا غباءنا حينما أزحنا عن عقلنا وتبعنا عاطفتنا وأحسنّا الظن بمن لا يستحق».