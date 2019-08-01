«غريفيث»يغادر «صنعاء» ومصادر تكشف حصاد الزيارة

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، إنه عقد لقاءً مثمراً مع زعيم ميلشيات الحوثي حول تطبيق اتفاق ستوكهولم.
وذكر غريفيث، في تغريدة على تويتر، أن "اللقاء المثمر مع الحوثي بحث مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة، والعودة الى العملية السياسية".
وغادر غريفيث، العاصمة اليمنية صنعاء صباح الخميس، بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها بقيادات حوثية. والذين طرحوا عليه بعض المطالب.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حوثي "أن الحوثيين "طالبوا باستقلال قرارهم المصرفي على ضوء التطورات في عدن" في إشارة إلى سيطرة ميلشيات الإنتقالي على مفاصل العاصمة المؤقتة.
والثلاثاء الماضي قال غريفيث في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، إنه قدم اقتراحاً للحكومة اليمنية والحوثيين لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة. وأضاف أنه يتوقع ردًا رسميًا نهائيًا من الطرفين بحلول الأحد المقبل.