قيادي «حوثي» بارز برتبة عميد يلقي حتفه مع أحد مرافقيه

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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لقي قيادي بارز من مليشيا الحوثي الانقلابية حتفه في محافظة إب وسط اليمن مع أحد مرافقيه وإصابة آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قائد عسكري رفيع في مليشيا الحوثي لقي حتفه بحادث مروري بمنطقة سمارة شمال محافظة إب.

وبحسب مصادر طبية أكدت وصول العميد الركن "محمد حسين البخيتي" إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب وقد فارق الحياة فيما توفي أحد مرافقيه وأصيب سبعة آخرين بعضهم في حالة حرجة جراء الحادث.

يذكر أن اللواء 62 حرس جمهوري، الذي كان يقوده العميد البخيتي كان مرابطا بجبل الصمع، مديرية أرحب، شمال شرق العاصمة صنعاء.

وتولى البخيتي عدد من المناصب القيادية في قوات الحرس الجمهوري، من بينها قيادة اللواء 30 ميكا مدرع حرس جمهوري في يريم، وقيادة اللواء 22 مدرع حرس جمهوري في تعز، وقيادة اللواء 111 في أبين، وقيادة اللواء 62 حرس جمهوري في مديرية أرحب وشارك مع مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات القتالية.