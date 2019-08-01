عاجل: انفجار الوضع عسكريا في ”شبوة“ والمعارك على أشدها والانفجارات تهز ”عتق“

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس 22 اغسطس/آب، بانفجار الوضع بمحافظة شبوة، في ظل تواجد اللجنة السعودية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، والتي لم تنجح الى الان في التوصل لاي اتفاق بين القوات الحكومية ومليشيا النخبة الشبوانية الموالية للامارات.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان الوضع انفجر عسكريا في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، بين القوات الحكومية ومليشيا ”النخبة الشبوانية“ التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الموالي للامارات.

وأكد ان المعارك على أشدها وان الانفجارات تهز مدينة عتق، وسط تعزيزات مكثفة تصل الطرفين.

كما أفادت المصادر بتفجير طقم عسكري تابع للنخبة وأسر مجموعة من مليشياتها.

وتسعى قوات الانتقالي الاماراتي، إلى استكمال السيطرة على محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد، بعد سيطرة قوات الانتقالي على محافظة "عدن" العاصمة المؤقتة لليمن ومركز محافظة أبين.