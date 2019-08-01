وزارة الداخلية السعودية. تضبط أكثر من 3 مليون شخص

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قالت وزارة الداخلية السعودية إن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 3 ملايين و679 ألفا و292 مخالفاً في مناطق المملكة كافة منذ انطلاقتها.
جاء ذلك في البيان الصادر عن وزارة الداخلية برقم 113 حول حملة "وطن بلا مخالف" التي تشنها السلطات السعودي ضد المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية.
واعتبر البيان أن تلك الأرقام تشير إلى تقدم نوعي في أعمال اللجان المشاركة في أعمال الحملة الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل.
وأشار البيان إلى إشراك 19 جهة حكومية مع رجال الأمن في أعمال الحملة الأمنية، وبالإضافة إلى قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات تم إشراك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، وممثلين من وزارة الصحة، والبلديات، وإضافة بعض الممثليات الدبلوماسية لدول العمالة.
ودافعت السلطات السعودية عن إجراءاتها بحق المخالفين، حسب أكدت آليات عمل اللجان المشاركة في الحملات الأمنية حرص المملكة على التعامل الإنساني مع المخالفين رغم خطورتهم الأمنية على أمن المجتمع وتورط كثير من المقبوض عليهم في قضايا أمنية تهدد أمن الوطن وثبوت تورطهم في جرائم قتل، وترويج مخدرات وتصنيع خمور وتزييف وخلافه من الجرائم الخطرة على أمن المواطن والمقيم.
ولفتت السلطات السعودية إلى أنها أتاحت للمخالفين الفرصة للمغادرة وتسليم أنفسهم وتصحيح أوضاعهم دون الخضوع للعقوبات التي تقضي بها الأنظمة على المخالفين، مع الحرص على استيفاء الحقوق.
وأشارت إحصائية وزارة الداخلية إلى انخفاض عدد المتعاطفين مع المتسللين والمخالفين سواء بنقلهم أو التستر عليهم.
وحققت هذه الحملة مكاسب مهمة أهمها ما كشفته التقارير عن انخفاض نسبة الجريمة في المملكة، واستفادة المواطن من هذه الحملة بالعمل وكسب الرزق، على حد قولها.