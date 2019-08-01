قوات سعودية تصل ”مأرب“ بالتزامن مع ارسال المملكة لأكثر من 50 آلية عسكرية الى ”أبين“

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2220

دفعت المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بعتاد عسكري كبير، إلى محافظة مأرب (شرق اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن عتاد عسكري سعودي، مكون من اكثر من 60 طقم وعربة مدرعة، وصل على متن 30 ناقلة، أمس الأربعاء إلى محافظة مارب.

ورجحت مصادر عسكرية، أن يتم تسليم العتاد عبر قيادة التحالف في مأرب، للجيش اليمني، دعماً للمناطق العسكرية في المعارك ضد الحوثيين.

في السياق، دفعت المملكة بحوالي 50 عربة عسكرية "أطقم" إلى مدينة لودر شمالي شرق محافظة أبين صباح الخميس، لتعزيز لواء "الأماجد" العسكري.

وقالت مصادر مطلعة إن 50 طقماً عسكرياً، مقدمة من السعودية، وصلت إلى منطقة "المنياسة" شرقي مديرية لودر لتعزيز لواء "الأماجد" العسكري الذي يقوده القيادي السلفي صالح الشاجري المقرب من السعودية.

وتأسس لواء الأماجد في يونيو الماضي بدعم سعودي لإستلام ملف تحرير مديرية مكيراس وعقبة ثرة من الحوثيون وبلغ عدد من أنضموا إلى اللواء أكثر من 5 آلاف مجند.