حفل زفاف بناد تابع لأحد جيوش العرب ينتهي بحبس العريس والمعازيم

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1092

انتهى حفل زفاف بإحدى القاعات التابعة للجيش المصري بمدينة الزقازيق (شرقي مصر) نهاية مأساوية، بعد القبض على العريس وعدد من الضيوف على خلفية مشاجرة مع الأمن المسئول عن تأمين قاعة الزفاف.

وفي التفاصيل، فقد ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية يوم الجمعة الماضية، القبض على 5 أشخاص بينهم العريس؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على قوات تأمين داخل نادي "أحمد عرابي" التابع للقوات المسلحة بمدينة الزقازيق.

ويقول رجال الأمن إن مجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدي عليهم بالضرب لمحاولتهم دخول حفل زفاف بإحدى قاعات النادي، بعد أن رفضوا الامتثال لتعليمات الأمن بالانتظار دقائق خارج القاعة لحين انتهاء العروسين من التقاط الصور التذكارية، وتعديهم على القوات المسئولة عن التأمين.

وإثر ذلك، ألقت الشرطة العسكرية القبض على العريس وأخيه ووالد العروس و٣ من المدعوين، بينما عادت العروس التي تحول زفافها إلى مأساة إلى بيت أسرتها بـ "بنها".

وتم حبس العريس إلى أن قررت النيابة مساء الاثنين الماضي، الإفراج عن العريس، ومعه ٣ آخرين، في حين قررت ضبط وإحضار ١٥ من المدعوين للقبض عليهم بخلاف شخصين تم حبسهما.

وتقول مصادر مطلعة، إن بعض مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقرية "البيوم" التابعة لمركز الزقازيق (حيث يقيم العريس) اقترحوا على أسر المطلوبين والمحبوسين تنظيم مسيرة لتأييد الجيش والشرطة العسكرية، حتى يتم تسوية الأزمة.

في الوقت الذي يرفض فيه أهل العروس السماح لها بأن تذهب لبيت عريسها، على خلفية ما جرى.