هجوم سعودي شرس على الامارات وحديث عن «خيانة» حدثت في عدن دون علم التحالف إعلامي سعودي يشن هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة مسؤول حكومي ينبش كواليس المفاوضات القادمة بين «الشرعية» وفصيل «الانفصاليين»ويتحدث عن استبعاد«حزب» الإصلاح من المشهد السياسي مقاتلات التحالف تقضي على هدف «حوثي» ثمين مسؤول حكومي يكشف عن الشرط الوحيد لأي حوار مع مليشيات «الإنتقالي» ويتوعد الاخير:لن نقف مكتوفي الأيدي ومازلنا نمتلك أدواتنا «تعز» تخرج في مسيرة حاشدة ضد الخارجين عن القانون إنجاز أمني جديد للأجهزة الأمنية بـ«الجوف» تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة حول روسيا وعلاقتها بالتطورات في الجنوب و“انقلاب عدن“ في بيان ”ركيك“ لرئاسة البرلمان.. ”البركاني“ يغض الطرف عن ممارسات الامارات ويدعو لمصالحة ويحمل الحكومة مسؤولية انهاء ”انقلاب عدن“ شاهد بالصور.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للنهب بعد فتح بوابته الرئيسية
انتجت الاحداث الاخيرة في عدن (جنوبي اليمن) وما شهدته من انقلاب مسلح نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي ، انتجت ازمة غير معلنة بين السعودية والامارات .
ومع ان المواقف الرسمية بين البلدين اتسمت بالهدوء والاشادات المتبادلة الا ان تراشقات وحربا كلامية شهدتها مواقع التواصل، بحسب رصد مأرب برس ، بين كتاب وسياسين ومحللين سعوديين واخرين من دولة الامارات ، بسبب انقلاب عدن.
ويدعم ناشطون سعوديون موقف المملكة المساند للشرعية والرافض لتقسيم اليمن ، فيما يروج ناشطون وكتاب اماراتيون لفكرة الانفصال ودعم المليشيات المتمردة .
جديد هذه الحرب والتراشقات الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ السعودية "سابراك" الذي شن هجوماً شديد اللهجة ضد "من كان وراء" ما حدث في عدن في اشارة للامارات، متوعداً إياهم بـ"خسارة فادحة جداً" نتيجة ما فعلوه.
حيث قال سلمان الأنصاري في تغريدة له في تويتر، "إن خلط الأوراق الذي حدث في عدن وجنوب اليمن بلا تنسيق مع قيادة التحالف ما هو والله إلا خيانة صريحة مكتملة الأركان؛ وطعن حقيقي في الظهر؛ وسيخسر خسارة (فادحة جداً) كل من كان وراءه على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف رئيس "سابراك" التي توصف بـ"اللوبي السعودي" بواشنطن: "السعودية قد تسامح بحكمتها وعلو شأنها متى رأت ذلك؛ ولكنها (لا تنسى).