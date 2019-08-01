إعلامي سعودي يشن هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شن إعلامي سعودي هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة .

وكتب المحلل الإماراتي خلفان الكعبي في تغريدة له بموقع "تويتر": "رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية"، موضحا أن "الحوثيين استهدفوا حقلا نفطيا يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن، بعد مضي 53 شهرا ".

وتابع الكعبي: "كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس"، متسائلا: "ماذا حدث في الفترة الأخيرة؟ أرجو مراجعة أسلوب إدارتكم للحرب".

فرد عليه الإعلامي السعودي سليمان العقيلي قائلا في تغريدة له بموقع "تويتر": "الأمر واضح يا خلفان ..، هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن كله؟"، متابعا بقوله: "يمن جنوبي تسيطرون عليه، ويكرس يمنا شماليا تسيطر عليه إيران".

وأردف العقيلي: "تريدون إسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض) لكي يتحقق هذا السيناريو، ولا يبقى في اليمن صديق للسعودية!؟ (..)، هكذا الأمر واضح يا خلفان، سجل يا تاريخ واشهد يا زمن"، بحسب تعبيره