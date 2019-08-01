إعلامي سعودي يشن هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة مسؤول حكومي ينبش كواليس المفاوضات القادمة بين «الشرعية» وفصيل «الانفصاليين»ويتحدث عن استبعاد«حزب» الإصلاح من المشهد السياسي مقاتلات التحالف تقضي على هدف «حوثي» ثمين مسؤول حكومي يكشف عن الشرط الوحيد لأي حوار مع مليشيات «الإنتقالي» ويتوعد الاخير:لن نقف مكتوفي الأيدي ومازلنا نمتلك أدواتنا «تعز» تخرج في مسيرة حاشدة ضد الخارجين عن القانون إنجاز أمني جديد للأجهزة الأمنية بـ«الجوف» تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة حول روسيا وعلاقتها بالتطورات في الجنوب و“انقلاب عدن“ في بيان ”ركيك“ لرئاسة البرلمان.. ”البركاني“ يغض الطرف عن ممارسات الامارات ويدعو لمصالحة ويحمل الحكومة مسؤولية انهاء ”انقلاب عدن“ شاهد بالصور.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للنهب بعد فتح بوابته الرئيسية فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع – فيديو
شن إعلامي سعودي هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة .
وكتب المحلل الإماراتي خلفان الكعبي في تغريدة له بموقع "تويتر": "رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية"، موضحا أن "الحوثيين استهدفوا حقلا نفطيا يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن، بعد مضي 53 شهرا ".
وتابع الكعبي: "كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس"، متسائلا: "ماذا حدث في الفترة الأخيرة؟ أرجو مراجعة أسلوب إدارتكم للحرب".
فرد عليه الإعلامي السعودي سليمان العقيلي قائلا في تغريدة له بموقع "تويتر": "الأمر واضح يا خلفان ..، هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن كله؟"، متابعا بقوله: "يمن جنوبي تسيطرون عليه، ويكرس يمنا شماليا تسيطر عليه إيران".
وأردف العقيلي: "تريدون إسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض) لكي يتحقق هذا السيناريو، ولا يبقى في اليمن صديق للسعودية!؟ (..)، هكذا الأمر واضح يا خلفان، سجل يا تاريخ واشهد يا زمن"، بحسب تعبيره