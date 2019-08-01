إعلامي سعودي يشن هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة مسؤول حكومي ينبش كواليس المفاوضات القادمة بين «الشرعية» وفصيل «الانفصاليين»ويتحدث عن استبعاد«حزب» الإصلاح من المشهد السياسي مقاتلات التحالف تقضي على هدف «حوثي» ثمين مسؤول حكومي يكشف عن الشرط الوحيد لأي حوار مع مليشيات «الإنتقالي» ويتوعد الاخير:لن نقف مكتوفي الأيدي ومازلنا نمتلك أدواتنا «تعز» تخرج في مسيرة حاشدة ضد الخارجين عن القانون إنجاز أمني جديد للأجهزة الأمنية بـ«الجوف» تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة حول روسيا وعلاقتها بالتطورات في الجنوب و“انقلاب عدن“ في بيان ”ركيك“ لرئاسة البرلمان.. ”البركاني“ يغض الطرف عن ممارسات الامارات ويدعو لمصالحة ويحمل الحكومة مسؤولية انهاء ”انقلاب عدن“ شاهد بالصور.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للنهب بعد فتح بوابته الرئيسية فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع – فيديو
قال مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية إن المفاوضات القادمة سوف تفرض على الرئاسة تحجيم بعض القوى التي حصلت على مساحة أكبر في إطار الشرعية، وترك مساحة للقوى الموجودة على الأرض مثل المجلس الانتقالي الانفصالي وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الموجودين في الحديدة والساحل الغربي.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر، الذي رفض نشر اسمه اليوم الأربعاء قولة "أعتقد أن تلك التغييرات ستعزز من موقف الحكومة والشرعية وسوف تعطي زخما جديدا للمشهد السياسي في اليمن".
وحول المطالبات باستبعاد حزب التجمع اليمني للاصلاح من المشهد السياسي، استبعد المصدر أن يحدث ذلك في تلك المرحلة نظرا لأن الإصلاح لدية قوة على الأرض ويمثل جزءا أساسيا من مكونات الشرعية.