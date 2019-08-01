مسؤول حكومي ينبش كواليس المفاوضات القادمة بين «الشرعية» وفصيل «الانفصاليين»ويتحدث عن استبعاد«حزب» الإصلاح من المشهد السياسي

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قال مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية إن المفاوضات القادمة سوف تفرض على الرئاسة تحجيم بعض القوى التي حصلت على مساحة أكبر في إطار الشرعية، وترك مساحة للقوى الموجودة على الأرض مثل المجلس الانتقالي الانفصالي وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الموجودين في الحديدة والساحل الغربي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر، الذي رفض نشر اسمه اليوم الأربعاء قولة "أعتقد أن تلك التغييرات ستعزز من موقف الحكومة والشرعية وسوف تعطي زخما جديدا للمشهد السياسي في اليمن".

وحول المطالبات باستبعاد حزب التجمع اليمني للاصلاح من المشهد السياسي، استبعد المصدر أن يحدث ذلك في تلك المرحلة نظرا لأن الإصلاح لدية قوة على الأرض ويمثل جزءا أساسيا من مكونات الشرعية.