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مقاتلات التحالف تقضي على هدف «حوثي» ثمين

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء غارة جوية على معسكر سامة شرقي محافظة ذمار  

 

وبحسب شهود عيان فإن الغارة الجوية استهدفت معسكر سامة الذي يبعد عن ذمار ثلاثة كيلو متر تقريبا حيث توجد داخل المعسكر منصة إطلاق صواريخ باليستية ومخازن سلاح. 

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