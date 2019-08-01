إعلامي سعودي يشن هجوماً ضارياً على محلل «إماراتي» بشأن التطورات اليمنية الأخيرة مسؤول حكومي ينبش كواليس المفاوضات القادمة بين «الشرعية» وفصيل «الانفصاليين»ويتحدث عن استبعاد«حزب» الإصلاح من المشهد السياسي مقاتلات التحالف تقضي على هدف «حوثي» ثمين مسؤول حكومي يكشف عن الشرط الوحيد لأي حوار مع مليشيات «الإنتقالي» ويتوعد الاخير:لن نقف مكتوفي الأيدي ومازلنا نمتلك أدواتنا «تعز» تخرج في مسيرة حاشدة ضد الخارجين عن القانون إنجاز أمني جديد للأجهزة الأمنية بـ«الجوف» تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة حول روسيا وعلاقتها بالتطورات في الجنوب و“انقلاب عدن“ في بيان ”ركيك“ لرئاسة البرلمان.. ”البركاني“ يغض الطرف عن ممارسات الامارات ويدعو لمصالحة ويحمل الحكومة مسؤولية انهاء ”انقلاب عدن“ شاهد بالصور.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للنهب بعد فتح بوابته الرئيسية فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع – فيديو
شدد وزير الاعلام معمر الارياني اليوم الاربعاء على أن الحكومة لن تخوض في أي حوار قبل انسحاب كل مسلحي المجلس الانتقالي من كافة المؤسسات والمحافظات، واصفا احتضان المملكة العربية السعودية للحوار في جدة بالمبادرة الأخوية الصادقة.
ووصف وزير الاعلام”ما حدث في عدن من تمرد على الحكومة من قبل المجلس الانتقالي بالفوضى غير المقبولة، مؤكدا ان من واجب الحكومة تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على مصالحهم وعدم الانجرار وراء العنف والفوضى تحقيق أجندة تخدم إيران ومليشياتها الحوثية.
وأكد أن المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي إيران التي تعيش أزمة حقيقة جراء الحصار وتعتقد مليشياتها في صنعاء ان ما يحدث في المناطق المحررة سيرفع الثقل عن كاهل ذلك النظام الإرهابي ويحقق أهدافه في اقتحام عدن.
وأضاف” الشعب اليمني يقفون صفاً واحداً مع الحكومة الشرعية وأي تأييد للفوضى في عدن والمناطق المحررة هو تأييد مطلق لإيران ومليشياتها الإرهابية ولن نقف مكتوفي الأيدي ولا زلنا نتملك أدواتنا للتعامل مع هكذا أحداث.
وأكد ثقة اليمن حكومة وشعبا بأشقائها في المملكة وقيادتها الرشيدة التي وقفت وتقف معنا في احلك الظروف والمراحل العصيبة، منوها الى أن الشعب اليمني لم يرى طيلة سنوات الأزمة من أشقائه في السعودية سوى الصدق ونبل الأخلاق والوفاء ولن ينسى لهم هذه المواقف الاخوية المشرفة.
وقال الوزير الارياني في تغريدات له على “تويتر” الشعب اليمني لن ينسى عاصفتي الحزم والأمل، ولن ينسى الدعم السخي الذي تقدمه المملكة سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة او مركز اسناد العمليات الانسانية او الدعم النفطي والاقتصادي وكذلك التضحية الجسيمة التي يقدمها ابطال الجيش السعودي في الميدان جنباً إلى جنب مع إخوانهم اليمنيين.