«تعز» تخرج في مسيرة حاشدة ضد الخارجين عن القانون

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- تعز

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تظاهر الآلاف جنوبي محافظة تعز، اليوم الأربعاء، دعما للحكومة الشرعية، والجيش الوطني والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

ونظم أبناء مديريتي المسراخ وجبل حبشي مظاهرة في نجد قسيم، فيما نظم أبناء مديريتي المعافر والمواسط التابعتين لمنطقة الحجرية مظاهرة مماثلة في منطقة النشمة.

ورفع المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم للخارجين عن القانون والمظاهر المسلحة، وأكدوا على الدعم الجيش والأمن في بسط الأمن والاستقرار بالمنقطة.

ودعا المتظاهرون في بيانين منفصلين، الأجهزة الأمنية بالعمل على بسط تواجد الدولة في كل المناطق المحررة وإنهاء مظاهر السلاح المنحرفة والجماعات الخارجة عن القانون.

وأكدوا أن أي تهاون مع الجماعات الخارجة عن القانون ومع قطع الطرق تفريط بحق الشعب وتفريط بالنظام وتعريض استقرار المجتمع للخطر الأمر الذي يوجب على الجميع تأمين الطرق وتجريم كل من يقطع الطرق بحسب الشرع القانون.

ودعوا كافة ألوية الجيش الوطني والأمن إلى شحذ الهمة والتفرغ لبناء جيش بعقيدة وطنية بعيدا عن قيم الجهوية وثقافة المناطقية البغيضة .

كما أكدوا على الاستعداد والعمل على استكمال تحرير المحافظة وإنهاء تمرد الكهنوت الحوثي. مطالبين مجتمع المحافظة المضي كعهدنا به في دعم ومساندة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية.

وعبروا عن رفضهم للمشاريع الصغيرة والخروج عن السلطة الشرعية، مؤكدين موقفهم الثابت في دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.