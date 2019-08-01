إنجاز أمني جديد للأجهزة الأمنية بـ«الجوف»

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف، اليوم الأربعاء، كمية من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المتمردة.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن قائد قوات الأمن الخاصة نائب مدير عام شرطة الجوف العقيد عبدالله البرير، قولة أن احدى النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة ضبطت نحو مائة كيلو من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح أن كميات الحشيش كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المتمردة، في العاصمة صنعاء.
ولفت إلى أنه تم إحالة كميات الحشيش المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.