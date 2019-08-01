عاجل: بيان ”ركيك“ لرئاسة البرلمان.. غض الطرف عن ممارسات الامارات وتحاشى ذكرها وحمل الحكومة مسؤولية انهاء ”انقلاب عدن“ شاهد بالصور.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للنهب بعد فتح بوابته الرئيسية فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع – فيديو روحاني يحذر العالم.. ويتوعد عاجل: ”بن سلمان“ يواجه ”عيدروس الزبيدي“ وقيادات ”انقلاب عدن“.. تفاصيل اجتماع عقد في ”جدة“ البنك المركزي الإيراني يعلن بيانا مفاجئا لواشنطن ودول الخليج مشاجرة عربية في ألمانيا تؤدي إلى إغلاق شوارع بالعاصمة 6 علامات صامتة عن سرطان الكبد يجب ألا تتجاهلها سلطات الحوثي تعلن مصرع واحد من أبرز جنرالات ”صالح“ بـ”حادث مروري“ هكذا تمضي تركيا للحد من اعتمادها على السلاح الأجنبي
نشرت الفنانة السعودية، ريماس منصور، مقطع فيديو، موضحة تعرض سيارة الفنانة زارا البلوشي، للاصطدام، بالرياض.
وأظهر المقطع تحطم سيارة البلوشي من الأمام، بينما قالت ريماس منصور: "السيارة لحالها تزحلقت وراحت يمين وصقعنا بالموقفين، قدر الله وما شاء فعل " .
ومنحت شركة نجم لخدمات التأمين، زارا البلوشي تقريرًا عن الحادثة باللغة الباكستانية، فيما تفاجأت ريماس منصور لأول مرة أن زار البلوشي تستطيع قراءة الباكستانية .
وكان قد فاجأت زارا البلوشي متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها المخرج السعودي سمير عارف، وأشارت زارا، عبر ردودها على المتابعين في "تويتر"، إلى انفصالها عن زوجها، وذلك ردا على أحد المغردين الذي غرَّد بأن زارا ربما تطالب بالجنسية السعودية، لكنها أشارت إلى أنها لن تطالب بالجنسية السعودية، مبينةً أنها الآن سعيدة ومستمتعة .