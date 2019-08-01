روحاني يحذر العالم.. ويتوعد

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، من أن الممرات المائية الدولية لن تكون "على نفس القدر من الأمن"؛ في حال منع طهران من تصدير نفطها.

وذكر تلفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمي، نقلاً عن الرئيس الإيراني قوله: "إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فإن الممرات المائية الدولية لن تكون على نفس القدر من الأمن كما كانت من قبل".

وأردف روحاني بأن الولايات المتحدة "تمارس الإرهاب الاقتصادي ضد المدنيين الإيرانيين"، مضيفاً أن واشنطن "بات ينظر إليها عالمياً على أنها معزولة وغير جديرة بالثقة".

ويخضع مضيق هرمز لنفوذ إيران، وهو أهم ممر مائي لإمدادات الطاقة من بلدان الخليج "السعودية والإمارات والعراق والبحرين وقطر"، إلى الأسواق الرئيسية في العالم، وخصوصاً شرق آسيا.

ولطالما هددت طهران بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ما يحدث تداعيات صادمة للهند والصين وعشرات البلدان الأخرى التي تستورد النفط الخام من الشرق الأوسط بكميات كبيرة.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، منذ منتصف مايو، منها ناقلة تديرها شركة شحن يابانية، في حين تنفي طهران الاتهامات.

ويستمر تصاعد التوتر في المنطقة منذ انسحاب واشنطن، في مايو 2018، من اتفاق البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، ثم فرضها عقوبات قاسية على إيران.