عاجل: ”بن سلمان“ يواجه ”عيدروس الزبيدي“ وقيادات ”انقلاب عدن“.. تفاصيل اجتماع عقد في ”جدة“

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عقد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم الاربعاء 21 اغسطس/آب، لقاء مع قيادات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، برئاسة المدعو عيدروس الزبيدي.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على دعم السعودية للشرعية اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار، كما تمت مناقشة الأحداث الأخيرة في عدن.
الأمير خالد ثمن قبول المجلس لدعوة المملكة للحوار، واستجابتهم لطلب التحالف بوقف إطلاق النار، وعدم التصعيد عسكرياً أو إعلامياً، مطالباً بالتهدئة الكاملة.
وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على ضرورة حل الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية، المهدد والعدو الرئيسي لليمن، أرضاً وشعباً، وعدم القبول بتسليم اليمن لولاية الفقيه.
وأشار الأمير إلى أهمية حل القضية الجنوبية بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة؛ حيث لن يستفيد من ذلك سوى النظام الإيراني وذراعه الحوثية في اليمن.