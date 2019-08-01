البنك المركزي الإيراني يعلن بيانا مفاجئا لواشنطن ودول الخليج

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن "مبيعات بلاده من النفط تنمو باضطراد، رغم محاولات الولايات المتحدة تصفيرها"، حسبما أودت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الأربعاء.

وأضاف همتي، أن "مبيعات النفط الإيراني قائمة ولم ولن تهبط لمستوى الصفر، رغم المحاولات"، دون مزيد من التفاصيل.

وتسعى الولايات المتحدة، إلى "تصفير" صادرات الخام الإيرانية، فيما أعلنت طهران مؤخرا عبر وزير الطاقة بيغن زنغنه، عن زيادة في صادرات الخام إلى الخارج.

ولا تعلن طهران عن حجم صادراتها من النفط الخام منذ أغسطس/ آب 2018، فيما بلغ آخر رقم أعلنته في يوليو/ تموز 2018، بحجم 2.12 مليون برميل يوميا.

وأقر همتي، أن مبيعات بلاده من النفط "تنخفض في مراحل التضييق وتعاود للارتفاع مجددا".

تأتي تصريحات همتي، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن واشنطن أزالت نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.

وأضاف بومبيو، في تصريحات تلفزيونية: استطعنا إزالة نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة".

وكشف محافظ المركزي الإيراني، عن وجود "طرق تسويقية غير تقليدية، ومحاولات تبذل من الزملاء من المؤمل نجاحها"، لبيع النفط الخام الإيراني، دون مزيد من التوضيح.

وحتى أكتوبر/ تشرين أول 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية والعراق بمتوسط 3.85 ملايين برميل يوميا، وتراجعت حاليا إلى المرتبة الخامسة بمتوسط 2.2 مليون برميل يوميا.