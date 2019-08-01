مشاجرة عربية في ألمانيا تؤدي إلى إغلاق شوارع بالعاصمة

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قال موقع ألماني، إن مشاجرة كبيرة بين عائلتين عربيتين اندلعت في العاصمة برلين، أدت لعرقلة حركة المرور وإغلاق شوارع منطقة نيوكولن.
وأشار موقع " دوتشيه فيليه" الألماني إلى أن "الشرطة الألمانية تواصل تحقيقاتها في المشاجرة"، موضحة أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل يبلغ من العمر (46 عاما) بقطع في أعلى ذراعه، فيما أصيب آخر (40 عاما) بطعنة في ظهره ونقل إلى المستشفى
ولفت الموقع إلى أن "أعضاء من العائلتين قد تشاجروا أول الأمر داخل أحد المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف في تطور لاحق"، منوها إلى أن "المشاجرة جرت وسط تجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة أحداثها".
وأكد أن أبناء العائلتين تراشقا بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار، مبينا أن "الشرطة قامت بفصل المجموعتين، بعدما تسببت المشاجرة بتعطيل حركة المرور بالطريق لفترة مؤقتة".