سلطات الحوثي تعلن مصرع واحد من أبرز جنرالات ”صالح“ بـ”حادث مروري“

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أعلنت سلطات الانقلاب في العاصمة صنعاء، اليوم الاربعاء 21 اغسطس/آب، مصرع واحد من أبرز جنرالات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، إثر حادث مروري في محافظة إب (وسط اليمن).
ونعت رئاسة حكومة الانقلاب في صنعاء، العميد الركن محمد حسين البخيتي، وقالت أنه توفي، أمس الثلاثاء، على اثر حادث مروري تعرض له في ”نقيل سمارة“، بمحافظة اب.
والبخيتي قائد عسكري رفيع في قوات ماكان يسمى بالحرس الجمهوري، وأحد المقربين من أسرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وكان البخيتي قائدا لللواء 62 حرس جمهوري، الذي كان مرابطا بجبل الصمع، مديرية أرحب، شمال شرق العاصمة صنعاء.
كما تقلد عدد من المناصب القيادية في قوات الحرس الجمهوري، من بينها قيادة اللواء 30 ميكا مدعم حرس جمهوري في يريم، وقيادة اللواء 22 مدرع حرس جمهوري في تعز، وقيادة اللواء 111 في أبين، وقيادة اللواء 62 حرس جمهوري في مديرية أرحب.