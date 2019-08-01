تركيا تكشف عن مدرعة حربية بمميزات خارقة - فيديو

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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ينتظر خبراء عسكريون أتراك بشغف اختبار المدرعة الوطنية ذاتية القيادة “دميرهان” للمرة الأولى في مناورات عسكرية مزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعد المركبة البرية الجديدة من فئة الأسلحة المتوسطة، وسيتم بدء تشغيل خط إنتاج لها، وإدراجها في ترسانة القوات الأمنية التركية، عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة.

وجرى تطوير المدرعة من قبل شركة “أوغوز كاغان للتكنولوجيات الدفاعية” (محلية)، وأُزيح الستار عنها لأول مرة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الرابع عشر في إسطنبول نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ سنوات، تسعى تركيا إلى الحد من الاعتماد من ناحية التسليح على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولا تقتصر جهودها على تسليح جيشها وحسب، بل تتطلع لمنافسة الدول الرائدة في هذا المجال.

– موعد نزول “دميرهان” للميدان

وتعليقا على قدرات المدرعة دميرهان، قال مدير الشركة المنتجة، أحمد جوشكون، إن تركيا ستشهد في أكتوبر، أكبر مناورات للمركبات بدون سائق، وسنعرض للجميع قوة المركبات التي صنعناها.

وأضاف جوشكون “المركبات ذات التحكم عن بعد التي طوّرناها تعد الأكبر في تركيا وتندرج ضمن فئة الأسلحة المتوسطة”.

وأوضح أن المدرعة دميرهان تخضع في الوقت الحالي لاختبارات مكثفة وستكون مؤهلة لدخول ترسانة القوات الأمنية التركية في أكتوبر المقبل.

– قدرات “دميرهان”

ويُقدر وزن المدرعة بـ2.5 طنا، وتحتوي على خزان وقود تبلغ سعته 200 لتر، وتعمل لمدة 20 ساعة متواصلة.

ويتم التحكم بها من مسافة 3 كيلو مترات، ويجرى العمل حاليا لزيادة هذه المسافة إلى 5 كيلومترات بحلول عام 2020، مع أخذ كافة الاحتياطات لتفادي انقطاع الاتصال بين المتحكم والمركبة.

ولفت مدير الشركة المنتجة إلى أنّ المدرعة تركية الصنع بالكامل، وأنّهم يستخدمون محرك ديزل من صناعة شركة “توموسان” التركية.

وشدد على أن كافة القطع الحساسة في المدرعة تُصنع داخل تركيا، وفي مقدمتها نظام الاتصال والتشغيل والتصميم.

– أهداف المدرعة

وأشار جوشكون أنّ الجهود التي تبذلها شركته تهدف إلى المساهمة في تطوير الصناعات الدفاعية التركية على المستوى العالمي، والحيلولة دون وقوع شهداء في صفوف القوات الأمنية التركية.

وأضاف أن تركيا قطعت أشواطا في مجال المركبات دون سائق، وتعد الثانية عالميا في هذا القطاع بعد روسيا.

وتابع بالقول: “نهدف لأن نكون دولة رائدة في هذا المجال”.

ولفت المدير التركي إلى وجود طراز أكبر من المدرعة لم يصنع بعد يحمل اسم “قره هان” ويبلغ وزنه 5 أطنان، قائلا: “ستشاهدونها قريبا في الميدان”.

وأشار إلى وجود اهتمام كبير بالمدرعة “دميرهان” من قبل عدة دول أوروبية وإفريقية. المصدر/A.A