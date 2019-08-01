”العرادة“ يستنفر الأجهزة الأمنية والعسكرية

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الاربعاء 21 اغسطس/آب، اجتماعها الدوري برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة اللواء سلطان العرادة، لمناقشة الجهود الأمنية وخطط تطوير الأداء الأمني، والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

ورحب المحافظ العرادة في مستهل الاجتماع بقائد المنطقة العسكرية الثالثة الجديد اللواء محمد الحبشي، موجها الأجهزة الأمنية والعسكرية برفع الجاهزية للتعامل بحزم وقوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وأكد المحافظ العرادة في كلمته على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة لتعزيز المستوى الأمني، والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين في عموم مديريات المحافظة، مشدداً على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية بما يسهل تنفيذ كافة المهام الأمنية.

وأشاد محافظ مأرب بدور منتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية وجهودهم الكبيرة في تحقيق حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة مأرب، وإفشالها كل المحاولات الرامية إلى إقلاق السكينة العامة للمواطنين، مشدداً على ضرورة التحلي باليقظة العالية ورفع الجاهزية.

وكان الاجتماع قد استعرض تقارير الأداء، للفترة الماضية في عاصمة المحافظة والمديريات، ومدى تنفيذ الخطط الأمنية والعسكرية، والجهود القائمة لتطوير الأداء الأمني.