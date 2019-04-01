عاجل : الحكومة تتقدم بطلب رسمي لـ «طرد الامارات» وتتوعد بمحاكمتها دوليا وتلوح بـ 3ملفات خطيرة

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني اليوم الاربعاء ان الحكومة توجهت بطلب رسمي للرئيس هادي لوقف مشاركة الإمارات في التحالف.

وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء ان : "الحكومة في بيانها أمس حملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن".

وأضاف الجبواني: "في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيها.

وعن ما يسمى المجلس الانتقالي قال الجبواني انه ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي وهو أداة إماراتية مئة في المئة.

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واليوم جددت الخارجية اليمنية مطالبة الإمارات بوقف الدعم المالي والعسكري لمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وفي اشارة الى عزمها محاسبة الامارات اكدت الخارجية في تغريدات تابعها مأرب برس على حساب الوزارة في تويتر ، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان وقف الدعم للتمرد في عدن وأبين.

وامس الثلاثاء حملت الحكومة اليمنية دولة الامارات المسئولية الكاملة عن انقلاب عدن واتهمتها بدعم مليشيات الانتقالي .