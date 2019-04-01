عاجل : الحكومة تتقدم بطلب رسمي لـ «طرد الامارات» وتتوعد بمحاكمتها دوليا وتلوح بـ 3ملفات خطيرة عاجل : الحكومة اليمنية تصعد وتتوعد الامارات وتعلن عن شرط واحد للتحاور مع مليشيات الانتقالي الانفصالي بن بريك يدافع عن الامارات بـ هجوم مبتذل على الاصلاح ويحشر السعودية وقطر بعد لقاء بن سلمان في الرياض .. المبعوث يصل صنعاء حاملا مقترحات جديدة ويمهل الاطراف 5 أيام الامارات تشن أعنف هجوم على الحكومة اليمنية وترد بـ بيان رسمي وتعلن موقفا من انقلاب عدن حملة اختطافات لإخفاء الانقسام الحوثي .. الخيانات تتفشى بين الميليشيات مرتفعات صنعاء فسحةُ اليمنيين لمسح العناء عن الجباه التي أرهقتها الحرب مستشار بن زايد يعلق على اتهامات الحكومة اليمنية للامارات بدعم الانفصالييين محركات بحث صاعدة قد تنافس «غوغل».. تعرف عليها إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية بـ«صعدة»
كشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني اليوم الاربعاء ان الحكومة توجهت بطلب رسمي للرئيس هادي لوقف مشاركة الإمارات في التحالف.
وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء ان : "الحكومة في بيانها أمس حملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن".
وأضاف الجبواني: "في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيها.
وعن ما يسمى المجلس الانتقالي قال الجبواني انه ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي وهو أداة إماراتية مئة في المئة.
اقرأ ايضا : الامارات تشن اعنف هجوم على الحكومة اليمنية
واليوم جددت الخارجية اليمنية مطالبة الإمارات بوقف الدعم المالي والعسكري لمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
وفي اشارة الى عزمها محاسبة الامارات اكدت الخارجية في تغريدات تابعها مأرب برس على حساب الوزارة في تويتر ، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان وقف الدعم للتمرد في عدن وأبين.
وامس الثلاثاء حملت الحكومة اليمنية دولة الامارات المسئولية الكاملة عن انقلاب عدن واتهمتها بدعم مليشيات الانتقالي .