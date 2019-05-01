عاجل : الحكومة اليمنية تصعد وتتوعد الامارات وتعلن عن شرط واحد للتحاور مع مليشيات الانتقالي

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جددت الخارجية اليمنية اليوم الاربعاء مطالبة الإمارات بوقف الدعم المالي والعسكري لمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
وفي اشارة الى عزمها محاسبة الامارات اكدت الخارجية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان وقف الدعم للتمرد في عدن وأبين.
واعلنت الخارجية اليمنية في تغريدات تابعها مأرب برس على حسابها الرسمي في تويتر اليوم ، بأنها لن تشارك في أي حوار إلا بعد الانسحاب من المواقع التي استولى عليها مايسمى المجلس المدعوم من الإمارات.
وامس الثلاثاء حملت الحكومة اليمنية دولة الامارات المسئولية الكاملة عن انقلاب عدن واتهمتها بدعم مليشيات الانتقالي .