الانفصالي بن بريك يدافع عن الامارات بـ هجوم مبتذل على الاصلاح ويحشر السعودية وقطر

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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هاجم القيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي هاني بن بريك ، حزب الاصلاح اليمني ،ودافع عن الامارات ردا على بيان الحكومة امس والذي اتهم ابوظبي بدعم مليشيات الانتقالي.

وكعادته اقحم نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، حزب الاصلاح وقال ان الحكومة مختطفه لديه .

وقال في تغريدة تابعها مأرب برس على على حسابه في "تويتر" : «كل ما صدر من الحكومة و ناشطيها من بيانات فيها الإساءة لدولة الإمارات هو بالضرورة منسحب على السعودية وهذا يمثل قمة الجحود ويثبت بما لايدع مجالا للشك أن الشرعية مختطفة بيد الإخونج وتسير نحو مناهضة المشروع القومي العربي الذي تقوده السعودية والإمارات بطريقة انتقامية غاية في الخبث».

ولم ينسى بن بريك حشر قطر ايضا حيث قال في تغريدة اخرى « قامت عاصفة الحزم وقطر عضو في التحالف ثم كُشفت وطردت، وبقيت بذراعها حزب الإصلاح الإرهابي، نحن في الأرض غير خاف علينا علاقة الإصلاح بقطر، ولن نحتاج لجهد لإثبات ذلك، وإذا تم طرد حزب الإصلاح الإرهابي من الشرعية فسيتم تحرير صنعاء في زمن قياسي، فالشمال فيه رجال لم يتعامل معهم حتى الآن».

وامس الثلاثاء عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، محملا دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه.

كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية، مؤكدا على مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لانهاء التمرد.