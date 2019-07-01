بعد لقاء بن سلمان في الرياض .. المبعوث يصل صنعاء حاملا مقترحات جديدة ويمهل الاطراف 5 أيام عاجل : الامارات تشن أعنف هجوم على الحكومة اليمنية وترد بـ بيان رسمي وتعلن موقفا من انقلاب عدن حملة اختطافات لإخفاء الانقسام الحوثي .. الخيانات تتفشى بين الميليشيات مرتفعات صنعاء فسحةُ اليمنيين لمسح العناء عن الجباه التي أرهقتها الحرب مستشار بن زايد يعلق على اتهامات الحكومة اليمنية للامارات بدعم الانفصالييين محركات بحث صاعدة قد تنافس «غوغل».. تعرف عليها إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية بـ«صعدة» 1000 امرأة سعودية يغادرن المملكة في ساعات عبر منفذ حدودي دون موافقة ولي الأمر وفد من المجلس الانقلابي برئاسة زعيم «الانفصاليين» يُغادر «عدن»في اتجاه دولة خليجية ومصادر تكشف عن المهمة حزب «الإصلاح» ينعي واحداً من خيرة رجالاته وأحد مؤسسيه في «اليمن»
وصل إلى صنعاء اليوم الاربعاء مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن في ثاني محطة له بعد الرياض في إطار جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة انتشار ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والانسحابات المتبادلة في المدينة بين الميليشيات والقوات الحكومية.
ومن المقرر أن يلتقي غريفيثس في صنعاء قادة ميليشيات الحوثي الانقلابية لبحث مقترحات جديدة قال غريفيثس في إحاطته إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء إنه قدمها لطرفي النزاع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وينتظر تلقي الردود النهائية على مقترحاته الجديدة في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، قد قال، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن".
وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.
وعاد غريفيث إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.