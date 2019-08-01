إنجاز عسكري جديد لقوات الشرعية بـ«صعدة»

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تمكنت قوات الشرعية اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي شمال مديرية الصفراء، وتمكنت من تحرير جبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة.
وأوضحت المصادر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأن القوات الحكومية تواصل التقدم باتجاه جبل الأشر، وسط فرار عناصر مليشيات الحوثي بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.