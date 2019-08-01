وفد من المجلس الانقلابي برئاسة زعيم «الانفصاليين» يُغادر «عدن»في اتجاه دولة خليجية ومصادر تكشف عن المهمة

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غادر مساء اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019 م العاصمة المؤقتة عدن وفدًا من ما يسمى المجلس الانتقالي (الإنفصالي) متجهاً إلى المملكة العربية السعودية.
وذكرت مصادر خاصة لـ«مأرب برس»على ان وفد مايسمى المجلس الانتقالي الإنفصالي يتكون من خمسة اشخاص يترأسهم زعيم الانفصاليين المدعو«عيدروس الزبيدي»وبعضوية «ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف»
واوضحت المصادر بأن هدف الزيارة هو إجراء حوار بين الحكومة الشرعية وقيادات الانفصاليين بمدينة جدة برعاية المملكة العربية السعودية وكذا لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات الانتقالي.