700 جريح في مصر يناشدون الرئيس ”هادي“ وقف ترحيلهم بجراحهم

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه جرحى الجيش الوطني المبتعثون للعلاج من اللجنة الطبية العسكرية في جمهورية مصر العربية، مناشدة عاجلة للرئيس ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، بعد قطع المستحقات المالية المخصصة لعلاجهم في مستشفيات القاهرة.

وقال الجرحى في مناشدتهم ”نحن مصدومون بما نتعرض له من قطع مستحقات اللجنة الطبية المشرفة على علاجنا والتي هي القيمة المالية العلاجية للجرحى.

وأضافوا في مناشدتهم : جراحنا تتعفن يوماً بعد يوم ووضعنا مأساوي للغاية، ونحن أربعمائة جريح ومرافق جريح، والآلاف ينتظرون العلاج، وغيرنا يريدون السفر والعودة بجراحهم، وقد تم ايقاف العلاج بالكامل بسبب عدم وجود ميزانية".

وطالب الجرحى بتسليم مستحقاتهم العالجية للجنة الطبية بمصر على وجه السرعة، محملين الرئيس والحكومة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان وقادة وحداتهم العسكرية، المسؤولية الكاملة من المضاعفات الصحية لجراحهم، بسبب توقف المستحقات المالية للعلاج والإعاشة.

وألمح الجرحى إلي تصعيد احتجاجهم بكل الوسائل المتاحة، إذا لم تلبى مطالبهم التي هي واجب وطني واخلاقي وانساني تجاه تضحياتهم وبطولاتهم في موجهة مليشيات الحوثيين، محذرين من انعكاس ذلك على معنويات الجنود، واستغلال المليشيات الحوثية لتقاعس الحكومة لمصلحتها، مشددين "لا تخذلونا".

ونظم العشرات من الجرحى اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية في القاهرة، احتجاجاً على توقيف علاجهم والبدء بإجراءات إعادتهم إلى اليمن بجراحاتهم مع مضاعفات صحية كبيرة.

وكانت اللجنة الطبية العسكرية، أعلنت أمس الإثنين، توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش اليمني للعلاج في الخارج بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى.

وأوضحت في بيان صحفي، أنه إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج تعلن أيضاً إغلاق ملف الجرحى في مصر حتى إشعار آخر، وإعادة جميع جرحى الجيش المتواجدين في مصر على حالتهم. وأكدت اللجنة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستمرار علاج جرحى الجيش في الداخل وفق الإمكانات المتاحة.

نص المناشدة:

الأخ رئيس الجمهورية

الأخ نائب رئيس الجمهورية

الأخ رئيس الوزراء

الأخ وزير الدفاع

الأخ رئيس هيئة الأركان العامة

الإخوة قادة المناطق العسكريةو قادة الألوية العسكرية

نحن جرحى الجيش الوطني المبتعثين من اللجنة الطبية العسكرية للعلاج بجمهورية مصر العربية

نبعث إليكم مناشدتنا ونحن مصدومين بما نتعرض له من قطع مستحقات اللجنة الطبية بمصر المشرفة على علاجنا والتي هي القيمة المالية العلاجية للجرحى

جراحنا تتعفن يوما بعد يوم ووضعنا مأساوي للغاية ونحن قرابة ٧٠٠ جريح ومرافق جريح

و الألاف ينتظرون العلاج غيرنا يريدون السفر

ونحن نحملكم المسؤلية الكاملة في مضاعفات ماقد يحدث للجرحى بسبب توقف العلاج والإعاشة

وسيكون مردودها سلبي علينا وعلى الجرحى القادمين من جبهات القتال ضد مليشيات الإرهاب الحوثية بل وسيتهكم الحوثيين على جيشنا الوطني ويتخذونه محط سخرية بسبب الأهمال الذي يتعرض له الجرحى

وأنتم تعلمون جيدا حجم التضحيات فلولا الشهداء والجرحى لما رفرف علم الجمهورية اليمنية

نرجوا الأهتمام وتسليم المستحقات المالية للجنة الطبية العسكرية بمصر التي هي مستحقاتنا وعدم إهمال الجرحى

هذا ما وجب إشعاركم به

مالم فسنظطر لفتح اعتصام مفتوح وتحريك قضيتنا بكل الوسائل المشروعة

أملنا في الله ثم فيكم فلا تخذلونا وتضيعوا تضيحاتنا

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والفكاك للأسرى

ولانامت أعين الحوثيين الجبناء

صادر عن جرحى الجيش الوطني بجمهورية مصر العربية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019م