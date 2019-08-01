حزب «الإصلاح» ينعي واحداً من خيرة رجالاته وأحد مؤسسيه في «اليمن» الجامعة العربية تنتصر لوحدة «اليمن» ضد مليشيات الإنقلاب ومخططات التشرذم - بيان 700 جريح في مصر يناشدون الرئيس ”هادي“ وقف ترحيلهم بجراحهم رغد صدام حسين تنشر سرا مكتوبا .. بخط أبيها لماذا أصدر الملك سلمان قرارا مفاجئا.. بهدم أجزاء في المسجد الحرام ؟ أوبرت سوق عكاظ التاريخى ينطلق برعاية ملكية ”عيدروس الزبيدي“ يتهم السعودية بتمزيق مكونات الجنوب ويؤكد ”إيران تدعمنا ونقف إلى جانب السيد عبدالملك الحوثي“ (من ارشيف العملاء) أول تعليق إماراتي على بيان الحكومة اليمنية.. اتهام بالفشل وتلويح بوقف المساعدات واعتبار البيان ”مبتذل“ عاجل: الحكومة تعلن بيان الحرب على ”الامارات“ ومليشياتها من قلب ”الرياض“ وتستنفر الجميع للمواجهة من الاستقطاب إلى الانقلاب .. مشروع تقسيم اليمن ” صنع في إيران “ (معلومات خطيرة ووثائق استخباراتية)
شرت الابنة الكبرى لصدام حسين، اليوم ، رسالة نصية نادرة بخط يد أبيها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، بمناسبة ذكرى نهايتها التي صادفت هذا الشهر.
وكشفت رغد صدام حسين، بتغريدة نشرتها في صفحتها الرسمية على "تويتر"، عن رسالة أبيها التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها، قال فيها:
"يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه... وإعلامي... صدام حسين".
وصادف الثامن من الشهر الجاري، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها مطلع الثمانينيات.
وحسب المواقع الإعلامية الإيرانية، منها دار الولاية للثقافة والإعلام، تسلمت إيران جثمان وزير النفط محمد جواد تندكويان، من العراق، في تاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر عام 1991 ودفن بعد تعرضه للتعذيب.
وكانت قوات النظام العراقي السابق، قد أسرت الوزير الإيراني، بعد 40 يوما من تسلمه منصب وزارة النفط، عندما كان يقوم بجولة على المنشآت النفطية في جنوب إيران حيث وقعت عدد من المناطق الجنوبية تحت سيطرة القوات العراقية حينها.