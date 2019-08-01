أوبرت سوق عكاظ التاريخى ينطلق برعاية ملكية

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انطلاق اليوم أوبرت "سوق عكاظ" التاريخى برعاية الملك سلمان جانب من فاعليات سوق عكاظ التاريخى

الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، تنطلق مساء اليوم الثلاثاء ، فعاليات أوبريت "سوق عكاظ التاريخى" فى دورته الثالثة عشر، والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له، بحسب صحيفة سبق السعودية.

ومن المقرر أن يحتضن "موسم الطائف"؛ مصيف العرب، فى نسخته الأولى، الذى يستمر لمدة شهر كامل، أكثر من ٧٠ فعالية نوعية فى أربع مناطق رئيسة؛ هي: "سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولى العهد للهجن، سادة البيد، الذى يتضمن رياضة المشى الجبلى فى الهدا والشفا"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف باعتبارها مصيف العرب الذى يتهيّأ ليكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.

ويستمر "مهرجان ولى العهد للهجن" هذا العام مشتملاً على أهم وأضخم سباقات الهجن فى العالم، كما يضم عديداً من الفعاليات المبتكرة مثل "متحف وخيمة وجدارية الهجن، السوق الشعبي، والعروض المتنوعة والمبتكرة، إضافة إلى مدينة السيرك والتحديات الرياضية".

ويعد "سوق عكاظ" أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسة فى "موسم الطائف" وهو أحد أهم الأسواق فى تاريخ العرب، واندثر مع الأعوام وأُعيد إحياؤه منذ ١٣ عاماً، ويتم تقديمه هذا العام بحلة جديدة.

وتضاعفت مساحته مرات عدة وتمّ بناء العديد من الأجنحة والفعاليات المبتكرة، ومن أهمها "حى العرب" الذى يستضيف لأول مرة ١١ دولة عربية، هي: "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عُمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس".

وانطلقت مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح التى تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، إضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل "جادة عكاظ، وساحة الفرسان، والأسواق التاريخية، وساحة الثقافة، والأدب".

ويشارك هذا العام نخبة من نجوم الفن العربى لإحياء الحفلات الغنائية فى "سوق عكاظ" وهم: "الفنان عبادى الجوهر، والفنانة داليا مبارك، والفنان حسين الجسمي، والفنانة أصالة، والفنانة أحلام".