أول تعليق إماراتي على بيان الحكومة اليمنية.. اتهام بالفشل وتلويح بوقف المساعدات واعتبار البيان ”مبتذل“

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء الثلاثاء 20 اغسطس/آب، ان بلاده ‏”تحارب من أجل الشرعية، منذ 5 سنوات، وان الحكومة الشرعية اليمنية منذ 5سنوات تلقى بفشلها على الامارات“.

وقال في تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”حكومة اليمن اصبحت عالة وتود اطالة الحرب، وخسارة فيها قطرة دم طاهرة وخسارة فيها دولار واحد ذهب لقيادتها الفاسدة".

وطالب قيادة بلاده ”بوقف مساعداتها واعادة جنودها الأبطال من اليمن فورا“، واضاف ”‏من المؤسف ان الحكومة اليمنية تهاجم الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع اقوى حليف في التحالف من اجل استعادة الشرعية“.

وأكد ان بلاده قامت بواجبها على اكمل وجه وقدمت تضحيات بدم جنودها الشهداء، وانها لا تود جزاء ولا شكورا لكن ”حتما لا تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها“.

وأصدرت الحكومة بيانا ناريا، حمل الامارات مسؤولية تمرد عدن، كما شكت دعم الامارات لانقلاب عدن الى مجلس الأمن الدولي.



نص بيان الحكومة اليمنية:



وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء:

"في إطار مسؤولياتها الدستورية والوطنية وجهودها المستمرة في مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنه من تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية، وفي ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم على ما يلي:

- مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

- تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات.

- تثمن الحكومة اليمنية جهود المملكة العربية السعودية وتدعوها الى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لانهاء التمرد.

- دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء.

- دعوة المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".