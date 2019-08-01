اعلان سار للقوات المشتركة في اليمن ورسالة شكر من عدن للملك سلمان

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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اعلن البنك المركزي اليمني الاثنين، عن وصول الدفعة الثانية من رواتب القوات المشتركة (ترابط في اكثر من جبهة قتال في اليمن ابرزها جبهة الساحل الغربي) .

وقال قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني بأن الدفعة الثانية من رواتب القوات المشتركة المقدمة من السعودية وصلت.

وكان البنك المركزي اليمني وقع في شهر مارس الماضي اتفاقية مصارفة رواتب القوات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية .

وقال البنك ان ذلك يأتي كجزء من الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعوديه لدعم استقرار الريال اليمني .

وتقدم البنك المركزي اليمني في عدن بالشكر للملك سلمان وولي عهده ولحكومة المملكة على ماوصفه بدعمهم المستمر و الدائم لبلادنا في سبيل استقرار أسعار صرف العملات .