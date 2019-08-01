مخيم جراحي بالجوف يجري 152 عملية جراحية لاستئصال اللوزتين «بن سلمان» يتدخل بنفسه ويقود تحركات تغضب الانفصاليين والمبعوث يقدم «احاطة» ويكشف عن «اتفاق واجتماع مثمر» عاجل : ايقاف 3 مسئولين في الحكومة نفذوا توجيهات الانفصاليين وخالفوا رئيس الوزراء «الأسماء» عاجل : انقلاب جديد يفشل الوساطة السعودية والحكومة توجه اتهاما صريحا للامارات وتدعو لتدخل سريع انفجار الوضع في ثاني محافظات الجنوب ومليشيات الانتقالي تهاجم معسكرات الشرعية - اندلاع اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى .. آخر المستجدات مطربة شهيرة تعتزل الفن وتصف الوسط الفني بالمافيا تحركات عسكرية للانتقالي لإسقاط محافظة جديدة تجمع الإصلاح.. شماعة الفاشلين ..ما بين انقلاب صنعاء وحتى انقلاب عدن أفكار لشرعنة انقلاب عدن: 5 سيناريوهات لمستقبل اليمن عاجل.. التحالف يكشف نتائج العملية العسكرية النوعية في «صنعاء» ومالذي تم تدميره «بفج عطان»
اختتم المخيم الجراحي لاستئصال اللوزتين لدى الأطفال بمحافظة الجوف أعماله والذي يقام بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ من شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية واستضافة المستوصف الطبي النموذجي بمديرية الحزم وإشراف مكتب وزارة الصحة والسكان.
يأتي المخيم الجراحي لاستئصال اللوزتين كمرحلة أولى يليه مراحل أخرى نظرا للإقبال الشديد، وقد باشر المخيم إجراء العمليات الجراحية عصر يوم الثلاثاء السابق 13 أغسطس ولمدة ستة أيام على التوالي.
يذكر مدير المستوصف الطبي الدكتور احمد مدهش أن أغلب المستفيدين من المخيم هم الأسر الأشد فقرا الذين لا يمتلكون قيمة المواصلات ناهيك عن إجراء التحاليل المخبرية واجراء العملية الجراحية، وبخاصة أن المحافظة تمتلئ بالنازحين من كافة المحافظات اليمنية.