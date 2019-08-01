مخيم جراحي بالجوف يجري 152 عملية جراحية لاستئصال اللوزتين

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اختتم المخيم الجراحي لاستئصال اللوزتين لدى الأطفال بمحافظة الجوف أعماله والذي يقام بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ من شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية واستضافة المستوصف الطبي النموذجي بمديرية الحزم وإشراف مكتب وزارة الصحة والسكان.

يأتي المخيم الجراحي لاستئصال اللوزتين كمرحلة أولى يليه مراحل أخرى نظرا للإقبال الشديد، وقد باشر المخيم إجراء العمليات الجراحية عصر يوم الثلاثاء السابق 13 أغسطس ولمدة ستة أيام على التوالي.

يذكر مدير المستوصف الطبي الدكتور احمد مدهش أن أغلب المستفيدين من المخيم هم الأسر الأشد فقرا الذين لا يمتلكون قيمة المواصلات ناهيك عن إجراء التحاليل المخبرية واجراء العملية الجراحية، وبخاصة أن المحافظة تمتلئ بالنازحين من كافة المحافظات اليمنية.