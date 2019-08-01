عاجل : انقلاب جديد يفشل الوساطة السعودية والحكومة توجه اتهاما صريحا للامارات وتدعو لتدخل سريع

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء ، رفضها لما تقوم به دولة الامارات، واتهمتها مجددا بدعم مليشيات الانتقالي الانفصالية.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر «نرفض استمرار تقديم الدعم الاماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، ونجدد المطالبة بايقافه بشكل فوري وكامل».

واشار الحضرمي تعليقا على التحركات الاخيرة للانتقالي في محافظة ابين الى «إن ما تشهده محافظة ابين من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الامارات العربية المتحدة الشقيقة أمر مرفوض وغير مقبول وسيعمل على تقويض وافشال جهود الوساطة التي نقدرها كثيرا من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية».

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من جانبه ‏قال وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بأن المجلس الانتقالي يهدف إلى تفجير الاوضاع ويتحدى دعوات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية للتهدئة والحوار.

وأوضح الارياني في تغريدات له على تويتر بان قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي "الانقلابي" تحاصر في هذه الاثناء معسكر قوات الامن الخاصة في عاصمة محافظة ابين، ويطالب قوات الامن بالاستسلام او اقتحام المعسكر.

‏وقال وزير الاعلام بأن ما يقوم به المجلس الانتقالي من رفض للدعوات التي أطلقها الاشقاء في السعودية للتهدئة والحوار والدعوات لتغليب صوت العقل والحكمة وذهابه لتصعيد الاوضاع في محافظة أبين،تاكيد على نهجه الانقلابي الذي يذكرنا بممارسات المليشيا الحوثية ورهانها على سياسة فرض الأمر الواقع.

‏واستنكر التصعيد الخطير من قبل المجلس الانتقالي ومساعي تفجير الاوضاع في محافظة ابين والذي جاء بعد انسحاب "شكلي" من بعض المواقع الحكومية في عدن، ومجددا التأكيد من أن أعمال التمرد والفوضى في المناطق المحررة لاتخدم الا المليشيا الحوثية ومن خلفها طهران.

‏وحذر الارياني من التمادي في هذه الممارسات التي تؤكد مضي المجلس الانتقالي في الانقلاب على الحكومة الشرعية وإعاقة الجهود التي تبذلها السعودية لاحتواء الأحداث التي شهدتها محافظة عدن، داعيا الاشقاء لسرعة التدخل والضغط على المجلس الانتقالي لوقف التصعيد وسحب جميع عناصره.

‏كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الامن التحرك للنهوض بمسئولياته، ومحذرا من محاولات ادخال اليمن في أتون الصراعات والحروب الأهلية الذي سيفاقم من المعاناة الانسانية ولن يخدم سوى الجماعات الارهابية من داعش والقاعدة والمليشيا الحوثية.