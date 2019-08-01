عاجل : انفجار الوضع في ثاني محافظات الجنوب ومليشيات الانتقالي تهاجم معسكرات الشرعية - اندلاع اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى .. آخر المستجدات

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اقتحمت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي اليوم الثلاثاء معسكر الشرطة العسكرية التابع للحكومة الشرعية في محافظة أبين (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي بعد هجوم الاخيرة على معسكرات الشرعية في كلا من زنجبار وخنفر بأبين.
وافادت المصادر ان المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة الى زنجبار عاصمة محافظة ابين وحاصرت معسكر قوات الامن الخاصة واشتبكت مع افراده بعد ان طالبتهم بالاستسلام او اقتحام المعسكر (الذي لم يسقط حتى الان) .
وفي منطقة الكود بخنفر هاجمت مليشيات الانتقالي معسكر الشرطة العسكرية وسيطرت على بوابته الرئيسية ، فيما لا يزال مقر قيادة المعسكر حتى اللحظة (الواحدة ظهرا) تحت سيطرة القوات الحكومية.
وقالت المصادر ان المواجهات في معسكر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الامن الخاصة اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
واشارت مصادرنا الى ان مليشيات الانتقالي افشلت جهود وساطة تدخلت لانهاء التوتر في ابين ، وان تلك المليشيات ماضية في استكمال انقلابها وتوسيع سيطرتها بعد ان نفذت انقلابا عسكريا قبل ايام في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.