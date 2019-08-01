تحركات عسكرية للانتقالي لإسقاط محافظة جديدة

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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فرضت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال مساء (الاثنين) حصارا على معسكر قوات الأمن الخاصة في محافظة ابين جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة انباء ((شينخوا)) عن مصدر امني ، ان قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فرضت حصارا على معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين جنوبي البلاد.

وأكد ان قوات الانتقالي طالبت قيادة المعسكر بالاستسلام، واخلاء المعسكر.

وفي السياق، قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، في تغريدة له على توتير ، ان الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي "الانقلابي" يحاصر في هذه الاثناء معسكر قوات الامن الخاصة في عاصمة محافظة ابين، ويطالب قوات الامن بالاستسلام او اقتحام المعسكر".

واستنكر الوزير "هذا التصعيد الخطير من قبل المجلس الانتقالي ومساعي تفجير الاوضاع في محافظة ابين والذي جاء بعد انسحاب "شكلي" من بعض المواقع الحكومية في عدن".

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال الاسبوع الماضي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد بعد ايام من الاشتباكات مع القوات الحكومية.