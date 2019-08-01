البشير يكشف مصدر الأموال التي عثر عليها في منزله

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن مصدر الأموال التي عثر عليها داخل منزله، خلال أولى جلسات محاكمته التي انطلقت الاثنين، بعد تأجيل في مناسبتين سابقتين.

وقال البشير، في جلسة محاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، إن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان منحه مبلغ مليون دولار في ظرف، مؤكداً أنه لم يصرفه كونه لا يحب تلك الطريقة.

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منحه مبلغ 25 مليون دولار عبر مدير مكتبه طه عثمان، إضافة إلى 65 مليوناً من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، لكنه شدد على أن المبالغ التي وجدت بحوزته "لا علاقة لها بالدولة"، على حد قوله.

ويحاكم البشير، الذي تولى رئاسة السودان في الفترة ما بين عامي 1989 و2019، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي و"الثراء الحرام"، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن سابقاً العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.

من جانبه، قال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية، إن الجلسة القادمة ستكون السبت المقبل.