التحالف يعلن بدء عملية عسكرية مشروعة ضد «الحوثيين»والإنفجارات تهز «صنعاء» - تفاصيل

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف إنه استهدف المواقع العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية.
وطالبت قوات التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة.
هذا فيما افادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لـ«مأرب برس» بأن مقاتلات التحالف شنت قبل قليل 7 غارات جوية على مواقع واهداف حوثية في منطقة عطان بالعاصمة صنعاء فيما لايزال التحليق مستمر حتى اللحظة.
واوضحت المصادر بان الغارات الجوية نتج عنها انفجارات عنيفة.. فيما لم يتسنى للمصادر معرفة الخسائر الحوثية التي اسفرت عنها الغارات.