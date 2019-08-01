دولة كبرى توجه صفعة جديدة وقوية«للحوثيين»رداً على تعيين الاخير سفيرا له لدى «طهران» عاجل: تأجيل انعقاد مجلس الوزراء في ”الرياض" ومصادر في رئاسة الحكومة تكشف السبب أول مؤتمر صحفي لناطق التحالف منذ ”انقلاب عدن“.. كشف فيه كواليس مايجري لانهاء الانقلاب «الناصري» يصدر بياناً هاماً بشأن إنقلاب «عدن» ويوجه دعوة للتحالف والمجتمع الدولي على خلفية انقلاب عدن.. الرئيس ”هادي“ يكلف ”علي محسن الأحمر“ بـ”مهمة تاريخية“ صفعة مدوية للانفصاليين.. رد سعودي مزلزل وصارم على دعوات كتاب كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن ”هاني بن بريك“ يهدد السعودية ان لم تدعمهم لانفصال الجنوب الحكومة الشرعية تبعث بمذكرة عاجلة وشكوى لمجلس الأمن الدولي الإمارات تعترف بالفشل في اليمن وترتب اتفاقيات مع الحوثي اللجنة الطبية العسكرية توقف علاج الجرحى في الخارج وتحمل ”هادي“ و”محسن“ المسئولية
قال مصدر حكومي في رئاسة مجلس الوزراء، مساء الاثنين 19 اغسطس/آب، إن المجلس أجل جلسة كانت مقررة له مساء اليوم، داخل السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد المصدر أن ”الجلسة اُجلت الى يوم غد الثلاثاء 20 اغسطس/آب، بسبب تأخر وصول بعض الوزراء إلى الرياض“.
وأوضح المصدر، أن الإجتماع سيعقد، وأن اجتماعات متواصلة لمجلس الوزراء ستتم، للوقوف على التمرد المسلح الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بعدن، من قبل ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأول أمس السبت 17 اغسطس/آب، كشفت مصادر في رئاسة الوزراء عن دعوة كافة وزراء الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للحضور الى العاصمة السعودية الرياض.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان دعوة وزراء الحكومة لعقد لعقد اجتماع رئاسة الوزراء“، مؤكدا ان ”ملفات حساسة وهامة“ سيتم طرحها، في اجتماع الحكومة في الرياض.
وفي مقدمة الملفات التي سيتم مناقشتها ”انقلاب عدن“، والاجماع على موقف موحد من الامارات العربية المتحدة، التي دعمت انقلاب عدن، وامكانية استمرارها في تحالف دعم الشرعية او الاستغناء عنها، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها كونها غير مخولة بالحديث للاعلام.