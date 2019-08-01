الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مصدر حكومي في رئاسة مجلس الوزراء، مساء الاثنين 19 اغسطس/آب، إن المجلس أجل جلسة كانت مقررة له مساء اليوم، داخل السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد المصدر أن ”الجلسة اُجلت الى يوم غد الثلاثاء 20 اغسطس/آب، بسبب تأخر وصول بعض الوزراء إلى الرياض“.

وأوضح المصدر، أن الإجتماع سيعقد، وأن اجتماعات متواصلة لمجلس الوزراء ستتم، للوقوف على التمرد المسلح الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بعدن، من قبل ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأول أمس السبت 17 اغسطس/آب، كشفت مصادر في رئاسة الوزراء عن دعوة كافة وزراء الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للحضور الى العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان دعوة وزراء الحكومة لعقد لعقد اجتماع رئاسة الوزراء“، مؤكدا ان ”ملفات حساسة وهامة“ سيتم طرحها، في اجتماع الحكومة في الرياض.

وفي مقدمة الملفات التي سيتم مناقشتها ”انقلاب عدن“، والاجماع على موقف موحد من الامارات العربية المتحدة، التي دعمت انقلاب عدن، وامكانية استمرارها في تحالف دعم الشرعية او الاستغناء عنها، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها كونها غير مخولة بالحديث للاعلام.