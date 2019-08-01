«الناصري» يصدر بياناً هاماً بشأن إنقلاب «عدن»ويوجه دعوة للتحالف والدول العربية والمجتمع الدولي على خلفية انقلاب عدن.. الرئيس ”هادي“ يكلف ”علي محسن الأحمر“ بـ”مهمة تاريخية“ صفعة مدوية للانفصاليين.. رد سعودي مزلزل وصارم على دعوات كتاب كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن ”هاني بن بريك“ يهدد السعودية ان لم تدعمهم لانفصال الجنوب الحكومة الشرعية تبعث بمذكرة عاجلة وشكوى لمجلس الأمن الدولي الإمارات تعترف بالفشل في اليمن وترتب اتفاقيات مع الحوثي اللجنة الطبية العسكرية توقف علاج الجرحى في الخارج وتحمل ”هادي“ و”محسن“ المسئولية الحوثي يقدم عرضا جديدا على الاصلاحيين وقيادي يرد ويضع 3 شروط للموافقة الاطاحة بـ علي محسن وتحييد هادي وتشكيل حكومة تضم الانفصاليين بشرط واحد هادي يستدعي قيادات الدولة ويعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بشأن انقلاب عدن .. صدور توجيهات مهمة وتشكيل «خلية ازمات»
أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، الاثنين 19 اغسطس/آب، أمراً رئاسياً بتشكيل خلية لإدارة أزمة تمرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر في الرئاسة، إن الخلية التي شكلها الرئيس برئاسة نائبه الفريق على محسن الأحمر، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الحكومة معين عبدالملك ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ومدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي.
يأتي ذلك عقب عقده اجتماعاً استثنائياً للوقوف على تداعيات التمرد الذي نفذته ميليشيا الانتقالي الإماراتي الأسبوع الماضي وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الاجتماع على استمراره في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السعودية بإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني.
وحث الاجتماع على مواصلة الحكومة لاجتماعاتها ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها في هذا الصدد.