على خلفية انقلاب عدن.. الرئيس ”هادي“ يكلف ”علي محسن الأحمر“ بـ”مهمة تاريخية“

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، الاثنين 19 اغسطس/آب، أمراً رئاسياً بتشكيل خلية لإدارة أزمة تمرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر في الرئاسة، إن الخلية التي شكلها الرئيس برئاسة نائبه الفريق على محسن الأحمر، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الحكومة معين عبدالملك ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ومدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي.

يأتي ذلك عقب عقده اجتماعاً استثنائياً للوقوف على تداعيات التمرد الذي نفذته ميليشيا الانتقالي الإماراتي الأسبوع الماضي وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الاجتماع على استمراره في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السعودية بإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني.

وحث الاجتماع على مواصلة الحكومة لاجتماعاتها ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها في هذا الصدد.