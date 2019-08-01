«الناصري» يصدر بياناً هاماً بشأن إنقلاب «عدن»ويوجه دعوة للتحالف والدول العربية والمجتمع الدولي على خلفية انقلاب عدن.. الرئيس ”هادي“ يكلف ”علي محسن الأحمر“ بـ”مهمة تاريخية“ صفعة مدوية للانفصاليين.. رد سعودي مزلزل وصارم على دعوات كتاب كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن ”هاني بن بريك“ يهدد السعودية ان لم تدعمهم لانفصال الجنوب الحكومة الشرعية تبعث بمذكرة عاجلة وشكوى لمجلس الأمن الدولي الإمارات تعترف بالفشل في اليمن وترتب اتفاقيات مع الحوثي اللجنة الطبية العسكرية توقف علاج الجرحى في الخارج وتحمل ”هادي“ و”محسن“ المسئولية الحوثي يقدم عرضا جديدا على الاصلاحيين وقيادي يرد ويضع 3 شروط للموافقة الاطاحة بـ علي محسن وتحييد هادي وتشكيل حكومة تضم الانفصاليين بشرط واحد هادي يستدعي قيادات الدولة ويعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بشأن انقلاب عدن .. صدور توجيهات مهمة وتشكيل «خلية ازمات»
رد الاعلامي والمثقف السعودي والمدير العام السابق لقناة ”العربية“ عبد الرحمن الراشد، الاثنين 19 اغسطس/آب، على دعوات لكتاب ومسؤولين كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن.
وقال ”الراشد" في مقال نشره بصحيفة ”الشرق الأوسط“ ”إن نزع الشرعية عن دولة معترف بها في الأمم المتحدة وتفكيكها يهدد كل دول المنطقة، والكويت من بينها. فالقبول بالانفصال غير الشرعي يماثل تماماً الضم غير الشرعي“.
ووصف ”الراشد" انقلاب ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، على الحكومة الشرعية وسيطرته على عدن بـ”فلتة كفى الله اليمن شرها“، آملا أن يلتقي الفرقاء في جدة وأن يتفقوا على طبيعة العلاقات داخل الدولة، ويتركوا حديث الانفصال للمستقبل أو يحتكموا فيه في نيويورك، حسب قوله.
وأضاف ”لا يصدق أحدكم أبداً أن الجنوبيين متفقون وعلى قلب رجل واحد، ولا حتى أن المتفقين يجمعون على اسم الدولة، ولا قياداتها، ولا نظامها، هناك قيادات سياسية منافسة لركوب الشعبية وإعلان زعامتها، وهناك مكونات متباينة في الجنوب قبلية ومناطقية وهناك زعماء سياسيون وسادة وأشراف وسلاطين وتجار كلهم طامحون في الحكم“.
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وكان الكاتب الكويتي محمد الرميحي نشر مقال في ”الشرق الأوسط“، اكد فيه ان الحل في اليمن هو قيام دولتين، كما نشر وزير الاعلام الكويتي الاسبق سعد العجمي مقالا في ”إندبندنت عربي“، دعا فيه التحالف العربي لوقف عملياته ودعم انفصال الجنوب، وعزل الرئيس هادي.
وأثار رد الاعلامي السعودي ”الراشد“ على دعوات ”الرميحي“ و”العجمي“ غضب نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، هاني بن بريك، والذي هدد بمواجهة السعودية ان لم تقبل انفصال الجنوب.
وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”مقال الراشد حبيس فزاعات الإخونج الذي يكرر أن الجنوبيين غير متفقين ولا أن المتفقين متفقون“.
وأكد ان ”الشعب الجنوبي يعرف من هو معه وعلى الأرض، وما حدث ليس فلتة بل ثورة شعب“، واضاف مهددا السعوديين: ”إما تكسبوه أو يتكرر الخطأ التاريخي بسبب الفلسفة العقيمة“، في تهديد مباشر لمواجهة السعودية وتكرار تجارب سابقة.