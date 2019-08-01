صفعة مدوية للانفصاليين.. رد سعودي مزلزل وصارم على دعوات كتاب كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2003

رد الاعلامي والمثقف السعودي والمدير العام السابق لقناة ”العربية“ عبد الرحمن الراشد، الاثنين 19 اغسطس/آب، على دعوات لكتاب ومسؤولين كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن.

وقال ”الراشد" في مقال نشره بصحيفة ”الشرق الأوسط“ ”إن نزع الشرعية عن دولة معترف بها في الأمم المتحدة وتفكيكها يهدد كل دول المنطقة، والكويت من بينها. فالقبول بالانفصال غير الشرعي يماثل تماماً الضم غير الشرعي“.

ووصف ”الراشد" انقلاب ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، على الحكومة الشرعية وسيطرته على عدن بـ”فلتة كفى الله اليمن شرها“، آملا أن يلتقي الفرقاء في جدة وأن يتفقوا على طبيعة العلاقات داخل الدولة، ويتركوا حديث الانفصال للمستقبل أو يحتكموا فيه في نيويورك، حسب قوله.

وأضاف ”لا يصدق أحدكم أبداً أن الجنوبيين متفقون وعلى قلب رجل واحد، ولا حتى أن المتفقين يجمعون على اسم الدولة، ولا قياداتها، ولا نظامها، هناك قيادات سياسية منافسة لركوب الشعبية وإعلان زعامتها، وهناك مكونات متباينة في الجنوب قبلية ومناطقية وهناك زعماء سياسيون وسادة وأشراف وسلاطين وتجار كلهم طامحون في الحكم“.

لقراء مقال الراشد كاملا اضغط هنا

وكان الكاتب الكويتي محمد الرميحي نشر مقال في ”الشرق الأوسط“، اكد فيه ان الحل في اليمن هو قيام دولتين، كما نشر وزير الاعلام الكويتي الاسبق سعد العجمي مقالا في ”إندبندنت عربي“، دعا فيه التحالف العربي لوقف عملياته ودعم انفصال الجنوب، وعزل الرئيس هادي.

وأثار رد الاعلامي السعودي ”الراشد“ على دعوات ”الرميحي“ و”العجمي“ غضب نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، هاني بن بريك، والذي هدد بمواجهة السعودية ان لم تقبل انفصال الجنوب.

وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”‏مقال الراشد حبيس فزاعات الإخونج الذي يكرر أن الجنوبيين غير متفقين ولا أن المتفقين متفقون“.

وأكد ان ”الشعب الجنوبي يعرف من هو معه وعلى الأرض، وما حدث ليس فلتة بل ثورة شعب“، واضاف مهددا السعوديين: ”إما تكسبوه أو يتكرر الخطأ التاريخي بسبب الفلسفة العقيمة“، في تهديد مباشر لمواجهة السعودية وتكرار تجارب سابقة.