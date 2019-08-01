«الناصري» يصدر بياناً هاماً بشأن إنقلاب «عدن»ويوجه دعوة للتحالف والدول العربية والمجتمع الدولي على خلفية انقلاب عدن.. الرئيس ”هادي“ يكلف ”علي محسن الأحمر“ بـ”مهمة تاريخية“ صفعة مدوية للانفصاليين.. رد سعودي مزلزل وصارم على دعوات كتاب كويتيين لدعم انفصال جنوب اليمن ”هاني بن بريك“ يهدد السعودية ان لم تدعمهم لانفصال الجنوب الحكومة الشرعية تبعث بمذكرة عاجلة وشكوى لمجلس الأمن الدولي الإمارات تعترف بالفشل في اليمن وترتب اتفاقيات مع الحوثي اللجنة الطبية العسكرية توقف علاج الجرحى في الخارج وتحمل ”هادي“ و”محسن“ المسئولية الحوثي يقدم عرضا جديدا على الاصلاحيين وقيادي يرد ويضع 3 شروط للموافقة الاطاحة بـ علي محسن وتحييد هادي وتشكيل حكومة تضم الانفصاليين بشرط واحد هادي يستدعي قيادات الدولة ويعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بشأن انقلاب عدن .. صدور توجيهات مهمة وتشكيل «خلية ازمات»
هدد نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، وقائد تمرد عدن، هاني بن بريك، الاثنين 19 اغسطس/آب، هدد بمواجهة المملكة العربية السعودية ومحاربتها.
ويأتي تهديد ”بن بريك“ ردا على مقال للاعلامي والمثقف السعودي البارز عبدالرحمن الراشد، نشرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، استبعد في انفصال الجنوبي، وأكد إن ”نزع الشرعية عن دولة معترف بها في الأمم المتحدة وتفكيكها يهدد كل دول المنطقة، والكويت من بينها. فالقبول بالانفصال غير الشرعي يماثل تماماً الضم غير الشرعي“.
وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”مقال الراشد حبيس فزاعات الإخونج الذي يكرر أن الجنوبيين غير متفقين ولا أن المتفقين متفقون“.
وأكد ان ”الشعب الجنوبي يعرف من هو معه وعلى الأرض، وما حدث ليس فلتة بل ثورة شعب“، واضاف مهددا السعوديين: ”إما تكسبوه أو يتكرر الخطأ التاريخي بسبب الفلسفة العقيمة“، في تهديد مباشر لمواجهة السعودية وتكرار تجارب سابقة.