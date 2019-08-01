عاجل : هادي يستدعي قيادات الدولة ويعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بشأن انقلاب عدن .. صدور توجيهات مهمة وتشكيل «خلية ازمات»

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ، اليوم الاثنين ،اجتماعاً استثنائياً لقيادات الدولة ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.

وفي الاجتماع رحب الرئيس بالجميع..مستعرضاً جملة التطورات على الساحة الوطنية وتداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الامنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الامنية بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن و بما يخالف أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وثمن الاجتماع الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و بيانات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية و في مقدمتها بيان التحالف الحازم بتاريخ 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م والذي طالب المليشيات المتمردة بالانسحاب من المواقع و المعسكرات التي استولت عليها.

كما ثمن الاجتماع الجهود المخلصة التي تقودها المملكة العربية السعودية لإنهاء حالة التمرد الانفصالي وعودة الامور الى نصابها.

وحيا الرئيس خلال الاجتماع كافة المواقف الشجاعة لأبناء شعبنا التي وقفت بمختلف الوسائل والطرق للدفاع عن المكتسبات الوطنية..داعياً أبناء شعبنا اليمني الوقوف خلف القيادة الشرعية و ومؤسسات الدولة الرسمية ورفض كل مشاريع التمزيق و التقزيم و التشرذم.

واكد رئيس الجمهورية ان يمن الحضارة و التاريخ و أصل العرب وعمقه الاستراتيجي ستظل عصية ضد كل المشاريع و المؤامرات كما كانت دائماً و ابدا..مشيراً الى ان أبناء الشعب اليمني يتوقون للخلاص من الانقلاب الحوثي الإيراني والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد.

ووجه هادي الحكومة بالانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات هذا التمرد و إفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي و العمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا اليمني في كل المناطق اليمنية.

واكد الاجتماع على استمراره في متابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائد التحالف العربي لدعم الشرعية بإنهاء التمرد وعودة الامور الى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات و المواقع و المعسكرات و عودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن و كذا عودة الحكومة و كل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني.

و دعا الاجتماع كافة القوى السياسية و الفعاليات الوطنية و ممثليهم في المؤسسة التشريعية للقيام بمسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية.

وفي الاجتماع عبر الجميع من خلال المداخلات على اهمية توحيد الامكانات والجهود والعمل بروح الفريق الواحد المشترك مع الاشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية والتأكيد على الاهداف والثوابت والمرجعيات التي قدم في سبيلها شعبنا اليمني التضحيات الجسيمة باعتبار مايجري هو استهداف لليمن ووحدته وامنه واستقراره .

وحث الاجتماع على مواصلة الحكومة لاجتماعاتها ومواصلة انعقاد خلية ادارة الازمات التي تم تشكيلها في هذا الصدد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.